Zprávy Morový průvod v Brtnici chce na seznam tradiční lidové kultury

17-01-2017 12:40 | Zdeňka Kuchyňová

Význam historického morového průvodu v Brtnici na Jihlavsku by se mohl výrazně zvýšit. Radní Kraje Vysočina schválili nominaci této tradiční akce na zapsání do celostátního seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Podle historických pramenů byl mor zavlečen do Brtnice v roce 1679, kdy císař Leopold I. zanechal při svém útěku před morem z Vídně do Prahy v městském špitále nakaženého dvořana. Největší epidemie ve městě řádila několik měsíců v roce 1715. Zemřely při ní desítky lidí. Mor ustal na den sv. Rocha, k jehož úctě se pak sloužily mše a chodilo procesí. První průvod v dobových kostýmech prošel městečkem v roce 1926, pak se konal nepravidelně. Naposledy v roce 2015.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Den dětské onkologie připomene příběhy dětí s rakovinou 17-01-2017 12:44 | Zdeňka Kuchyňová Kolem 350 dětí v Česku ročně onemocní nádorovým onemocněním. Zhruba 83 procentům z nich se podaří se vyléčit, mnohé ale mají celoživotní následky. Jejich příběhy a problematiku nádorů u dětí připomene 18. února na piazettě Národního divadla třetí ročník dnu dětské onkologie. Podle lékařky Lucie Hrdličková z motolské nemocnice si akce klade za cíl šířit povědomí o dětské onkologii a upozorňovat na příznaky s cílem odhalit onemocnění včas. Při besedách vystoupí lékaři i bývalí pacienti. Mezi ty patří ilustrátorka Eliškou Podzimkovou, která v 16 letech prodělala onkologické onemocnění. "Byla to událost, která mi paradoxně zlepšila život. Otevřela mi oči, přestala jsem řešit blbiny, snažím se teď život si víc užít," řekla nyní čtyřiadvacetiletá Podzimková. Podle ní je osvěta velmi důležitá, a proto o svém onemocnění na veřejnosti mluví. Nádory v dětském věku tvoří zhruba procento z celkového počtu nádorových onemocnění v Česku.

Morový průvod v Brtnici chce na seznam tradiční lidové kultury 17-01-2017 12:40 | Zdeňka Kuchyňová Význam historického morového průvodu v Brtnici na Jihlavsku by se mohl výrazně zvýšit. Radní Kraje Vysočina schválili nominaci této tradiční akce na zapsání do celostátního seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Podle historických pramenů byl mor zavlečen do Brtnice v roce 1679, kdy císař Leopold I. zanechal při svém útěku před morem z Vídně do Prahy v městském špitále nakaženého dvořana. Největší epidemie ve městě řádila několik měsíců v roce 1715. Zemřely při ní desítky lidí. Mor ustal na den sv. Rocha, k jehož úctě se pak sloužily mše a chodilo procesí. První průvod v dobových kostýmech prošel městečkem v roce 1926, pak se konal nepravidelně. Naposledy v roce 2015.

Čeští zdravotníci v Iráku zachraňovali vojáky z hromadného příjmu 17-01-2017 12:04 | Zdeňka Kuchyňová Český polní chirurgický tým v Iráku zachraňoval vojáky při hromadném příjmu zraněných. Při takzvaném Mascalu se během krátké chvíle museli lékaři postarat po útoku sebevražedných atentátníků o pět vážně zraněných pacientů. Čeští vojenští zdravotníci do Iráku odletěli na začátku prosince, v zemi by měli zůstat půl roku. Tým má 17 členů. Působí na americké základně nedaleko Mosulu, o který irácké síly za pomoci západních spojenců bojují s radikály z takzvaného Islámského státu.

Výroba aut loni stoupla o osm procent na rekordních 1,344 milionu 17-01-2017 10:36 | Zdeňka Kuchyňová Tuzemská výroba osobních aut v loňském roce vzrostla meziročně o osm procent na rekordních 1,344 milionu vozů. Rostli všichni tři tuzemští výrobci. Nejvíce, o 12,5 procenta, zvýšila produkci Škoda Auto. Letos by měl růst výroby pokračovat, i když nižším tempem. Na setkání s novináři to uvedl nový prezident Sdružení automobilového průmyslu a člen představenstva Škody Bohdan Wojnar. Tuzemské závody Škody Auto loni vyrobily 765.171 aut, nošovická automobilka Hyundai rostla o pět procent na 358.400 vyrobených vozů a kolínská TPCA zvýšila produkci o necelé jedno procento na 220.611 aut. Podle Wojnara se zejména Škoda a Hyundai v minulém roce dostaly na hranici svých stávajících výrobních kapacit. Export českých výrobců aut se loni zvýšil o 8,6 procenta na 1,6 milionu vozidel. Domácí prodej stoupl o čtyři procenta na 104.163 vozů.

Sklizeň ovoce loni kvůli mrazům klesla o pětinu na 150.100 tun 17-01-2017 10:34 | Zdeňka Kuchyňová Sklizeň ovoce loni klesla o 20 procent na 150.100 tun. Důvodem byly jarní mrazy, které zasáhly zejména jižní Moravu. Propady na historická minima zaznamenaly sklizně meruněk a broskví. Naopak výrazně nadprůměrná byla úroda třešní. Na Ovocnářských dnech v Hradci Králové to řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Celkové ztráty z mrazů ovocnáři již vyčíslili na téměř 400 milionů korun. Vláda jim loni schválila odškodnění 133 milionů korun.

Počasí 17-01-2017 10:26 | Zdeňka Kuchyňová Většinou polojasno. Místy přechodně až zataženo, sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejvyšší teploty -5 až -1 °C, v 1000 m na horách kolem -8 °C.



Na většině území Moravy se mohou do středečního večera tvořit od středních poloh sněhové jazyky, vedle toho na východě a severovýchodě Čech hrozí v noci na středu silný mráz. Teploty tam mohou spadnout pod minus 12 stupňů Celsia. Informoval o tom dnes Český meteorologický ústav (ČHMÚ). Podle něj bude mrznout v celém Česku ale minimálně do konce týdne.

Premiér bude jednat s kraji o financování růstu mezd řidičů 17-01-2017 10:23 | Zdeňka Kuchyňová Navýšení mezd řidičů linkových autobusů a jeho financování dnes projedná premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se zástupci hejtmanů. Vláda loni rozhodla o růstu mezd řidičů autobusů zhruba o třetinu od letošního ledna a kraje hledají způsob, jak zapracovat navýšení do smluv s dopravci a najít desítky milionů korun potřebné pro růst mezd. Protože zvýšení minimálních mezd prosadila vláda, chtějí kraje získat od státu příspěvky na dorovnání plateb pro autobusové dopravce. Dopravci v regionu podle odborářů nemají na zvýšení mezd peníze. Kraj sice peníze má, ale hledá legální cestu, jak platby na mzdy navýšit.

Brabec nepředloží vládě antifosilní zákon, tripartita to ocenila 17-01-2017 10:21 | Zdeňka Kuchyňová Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) nepředloží vládě takzvaný antifosilní zákon, který by měl do budoucna snížit závislost ČR na ropě, zemním plynu a uhlí. Řekl to dnes České televizi. ČTK řekl, že je potřeba dojednat i sociální dopady. Jeho krok na jednání ocenila i tripartita. Brabec vládě navrhne, aby zvážila dopady zákona a dohodla se na případném odložení jeho přípravy ve vládním období. Podmínkou přípravy zákona podle něj bylo to, že nebude ohrožena konkurenceschopnost státu, a tato podmínka podle odborné studie, kterou si ministerstvo nechalo vypracovat, nebyla naplněna, uvedl. Antifosilní zákon má řada evropských zemí, například Belgie, Dánsko, Francie nebo Británie. Česko je závislé na fosilních palivech až z 80 procent.

Zemřel astronaut Cernan, poslední muž, jenž stanul na Měsíci 17-01-2017 10:08 | Zdeňka Kuchyňová Ve věku 82 let zemřel americký astronaut Eugene Cernan, poslední člověk, který vstoupil na povrch Měsíce. O skonu muže, který byl v kosmu celkem třikrát, informoval americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Cernan měl české a slovenské předky a ČR několikrát navštívil, naposledy v roce 2008. Cernan se na Měsíc dostal při své třetí vesmírné výpravě v roce 1972 jako velitel lodi Apollo 17. Dva roky poté se vypravil do Československa, kam přivezl vlaječku, již měl s sebou na Měsíci. V roce 2001 pak v jižních Čechách přežil pád armádního vrtulníku, v němž cestoval spolu s českým kosmonautem Vladimírem Remkem. Naposledy byl v Česku v roce 2008 i se svou vnučkou, prohlédli si výstavu Stopy lidí, na které byla i jeho vlajka z Měsíce.