Mobilní signál v celém pražském metru bude do roku 2022

Pokrytí celého pražského metra včetně tunelů mobilním signálem bude v provozu do roku 2022. V první etapě bude signál zaveden mezi osmi stanicemi metra C, mezi Muzeem a Roztyly by měl být signál do konce letošního října. Zařízení budou do stanic a tunelů metra instalována v noci, kdy metro nejezdí, aby se nemusel přerušovat provoz. Jednání mezi operátory a městem trvalo několik let. Překážkou v zavádění signálu v metru byla otázka, zda za to má platit město operátorům, či naopak. Nakonec operátoři zaplatí za podnikání v metru 120 milionů korun. Dřívější nabídky byly nižší. Nyní je mobilním signálem pokryto všech 58 stanic metra.