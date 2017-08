Dva mladíci, kteří jsou obviněni ze zapálení vzácného kostela v Třinci-Gutech, plánovali další trestnou činnost, řekl novinářům státní zástupce Pavel Šára. Ze zločinu jsou obviněni tři lidé, u dvou podal státní zástupce návrh na vzetí do vazby. Jeden z těchto obviněných je mladistvý, druhému je podle dostupných informací 18 let. Není známo, že by už něco spáchali před zapálením kostela. "Předtím ne, ale plánovali něco potom. Prozatím to je všecko, co mohu říct," řekl Šára. Motiv činu zatím není jasný. Dřevěný kostel Božího těla v Gutech shořel v noci na středu. Pocházel z 16. století, mnoho jeho vybavení bylo původní a byly v něm i obrazy z první poloviny 16. století. Hmotné škody půjdou podle předběžných odhadů do desítek milionů korun, historická ztráta je ale nevyčíslitelná.