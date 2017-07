O více než 120 tématech z nejrůznějších oborů budou diskutovat účastníci celostátního setkání mládeže, které se uskuteční 15. až 20. srpna v Olomouci. Šestidenního programu s promluvami českých a moravských biskupů se podle odhadu pořadatelské Sekce pro mládež České biskupské konference letos zúčastní více než 7000 lidí. Novinářům to v Olomouci řekl ředitel sekce Jan Balík. Setkání mládeže se nese v duchu Světových dní mládeže a v Česku jej katolická církev organizuje přibližně jednou za pět let. Naposledy se mladí lidé takto setkali v roce 2012 do Žďáru nad Sázavou.