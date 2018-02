Ministryně Šlechtová nechala přepracovat střednědobé cíle armády

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) nechala přepracovat střednědobé cíle české armády. V dosavadních plánech podle ní nesouhlasilo financování. Řekla to na velitelském shromáždění české armády. Ohledně nákupu víceúčelových vrtulníků očekává od vedení armády upravenou specifikaci, zakázku by chtěla zadat do několika měsíců. Otevřít ji bude chtít více státům. V případě zakázky na mobilní radary čeká na nový posudek kybernetického úřadu a na posouzení upravené smlouvy. Šlechtová chce také do Parlamentu přinést komplexní návrh na rozšíření českých vojenských misí.

Náčelník generálního štábu Josef Bečvář odmítl na shromáždění laická a nezasvěcená vyjádření kritizující modernizační projekty, která podle něj "vytváří líbivé titulky", ale zavedou armádu do slepých uliček. "Prý je zbytečné definovat naše požadavky, protože existuje technika, s níž jsou spokojeny i mnohem větší armády," podotkl Bečvář. Kritici podle něj poukazují na to, proč chce česká armáda něco jiného než jiné armády. Bečvář podotkl, že velké armády mají více druhů techniky, zatímco české vojsko musí vystačit s jedním druhem a malým počtem kusů. Nákupy podle něj trvají dlouho i kvůli akvizičnímu procesu, udržovat se proto musí v životnosti starší technika. Bečvář poznamenal, že "kompetentní odborníci" ve vedení armády přesně vědí, co chtějí. Armáda podle Bečváře loni své úkoly splnila. Zúčastnila se 11 misí, do kterých vyslala asi 800 vojáků.