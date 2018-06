Ministryně Šlechtová by měla rozhodnout o nákupu radarů, uvedl Babiš

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (ANO) by rychle měla rozhodnout o armádní zakázce na nákup radarů. Premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš to to řekl po schůzi předsednictva Bezpečnostní rady státu. Rada se sešla v pondělí, aby řešila pochybnosti kolem armádních zakázek včetně projektu na nákup nových radarů. Podle Babiše už jsou ty současné staré třicet let a je nutné je vyměnit. "S paní ministryní jsme si domluvili postup," uvedl premiér.

Pochybnosti Šlechtové se týkají nákupu radarů od Izraele za 3,5 miliardy korun nebo víceúčelových vrtulníků. Obě zakázky připravovala obrana za vedení Martina Stropnického (ANO). Potíže podle ministryně jsou i s dalšími tendry.