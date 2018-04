Ministryně obrany Šlechtová v Iráku navštívila české vojáky

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) navštívila české vojáky působící v Iráku. V zemi se setkala s vojenskými policisty, leteckým výcvikovým týmem i s chemickými instruktory. Na dvoudenní cestě ji doprovodil zástupce náčelníka generálního štábu Aleš Opata, který se od května stane novým šéfem generálního štábu. Šlechtová navštívila tři české vojenské jednotky, které v Iráku působí. V Iráku nyní přibližně 60 českých vojáků cvičí letecký personál v obsluze českých bitevníků L-159, pomáhá při výcviku místní policie a školí irácké specialisty v ochraně proti zbraním hromadného ničení. Jednala také s veliteli irácké armády a představiteli mnohonárodní protiteroristické operace Inherent Resolve.

Vláda bude příští týden schvalovat navýšení české účasti na zahraničních vojenských misích a jejich plán na další dva roky. Podle návrhu Šlechtové by v Iráku v příštích dvou letech mohlo působit až 110 vojáků. Podílet by se měli i nadále na výcviku iráckých vojáků, policistů a expertů na ochranu proti zbraním hromadného ničení, případně na rozvoji operačních schopností iráckého letectva. Změny v misích by po souhlasu vlády musel ještě odhlasovat Parlament.