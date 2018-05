Ministr školství odvolal ředitele Cermatu Zíku

Ministr školství v demisi Robert Plaga z hnutí ANO odvolal ředitele organizace Cermat Jiřího Zíku. Udělal to kvůli chybám v letošních maturitních testech z češtiny a přijímacích zkouškách na střední školy. Od 1. června Zíku nahradí analytička Michaela Kleňhová, která původně měla do funkce nastoupit v prosinci. Ministr na Zíkově práci ocenil třeba to, že před maturitami neunikala zadání testů.

Kvůli chybě v maturitách se musely zpětně přehodnotit jejich výsledky. V jedné z otevřených otázek byly dvě možné správné odpovědi namísto ohlášeného jednoho správného řešení. Oprava pomohla 147 žákům k lepší známce. Stejný druh pochybení Cermat udělal i v jednotných přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia. V otázce byly namísto jedné správné odpovědi dobře dvě.