Ministr školství chce víc peněz pro vysoké školy a závazek pro další léta

Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) bude při dalších jednáních o státním rozpočtu požadovat závazek dostatečného zvýšení částky na platy ve školství pro rok 2020 až 2021. Uvedl to v České televizi. Učitelé by tak za několik let měli dostávat 45 000 korun měsíčně. Připravovaný návrh rozpočtu na příští rok počítá s tím, že by na růst platů učitelů i nepedagogických pracovníků šlo o 16,4 miliard korun víc než letos.

Celkově by se rozpočet školství v příštím roce mohl zvýšit o 25,6 miliardy korun. Ministr by chtěl získat i více peněz pro vysoké školy.