Ministr Pelikán v další vládě nebude, odejde z politiky

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) už nebude v další vládě a v politice skončí. Řekl to v rozhovoru pro server Aktuálně.cz. Odejít chce také ze Sněmovny, neřekl ale kdy. Rozhodnutí zdůvodnil mimo jiné názorovým rozchodem s hnutím ANO. Jeho členem ale zůstane.

Pelikán v rozhovoru uvedl, že zůstane v současné vládě, protože kabinet je v demisi, a sám tedy již demisi podat nemůže. Mohl by pouze požádat prezidenta, aby ho z funkce uvolnil. Nechce ale přidělávat práci svým kolegům. O odchodu uvažoval delší dobu, k rozhodnutí přispěl i jeho verdikt o vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. "Očekával jsem, že to vyvolá u některých politických subjektů v Česku nepřátelské reakce a nechtěl jsem tím zatěžovat jednání o budoucí vládě," vysvětlil Pelikán.