Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) zaslal vládě k projednání návrh na jmenování 28 nových soudců a soudkyň. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Nejvíce kandidátů by mělo zamířit do obvodu Krajského soudu v Brně. Navržení nováčci mají částečně nahradit soudce, kteří v rámci přirozené obměny skončili či postupně skončí ve funkci do konce letošního září. Podle návrhu má pod brněnský krajský soud přijít devět kandidátů, čtyři noví soudci mají posílit obvod působnosti Městského soudu v Praze. Po třech nováčcích má přibýt do obvodů středočeského, plzeňského, ústeckého a ostravského soudu. Dva soudci půjdou pod královéhradecký krajský soud a jeden pod Krajský soud v Českých Budějovicích.