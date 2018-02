Ministr Milek podporuje stavbu přehrad i kanálu od Dunaje

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO) podporuje jak výstavbu větších přehrad, tak i úvahy o stavbě kanálu, který by propojil Dunaj s Moravou. Bez něj by v případě katastrofálního sucha nebylo možné Moravu zásobovat vodou, řekl v rozhovoru s ČTK. Chtěl by také zjednodušit budování vodních nádrží do hektarové velikosti, během prvního pololetí letoška, pokud bude ve funkci, plánuje poslat do meziresortního připomínkového řízení novelu vodního zákona, která se suchem zabývá. Stát aktuálně zvažuje stavbu šesti nádrží - Nové Heřminovy na Bruntálsku, Skalička na Bečvě, Vlachovice ve Zlínském kraji, Pěčín v Královéhradeckém kraji a Senomaty se Šanovem ve středních Čechách. Minulé roky podle Milka ukázaly, že se sucho v ČR projevuje ve stále více lokalitách.