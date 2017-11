Ministr Herman podepíše v Izraeli dohodu o filmové koprodukci

Dohodu o filmové koprodukci mezi Českou republikou a Izraelem podepíše během své pětidenní návštěvy ministr kultury Daniel Herman. Cestu zahájí dnes a mimo jiné při ní v Jeruzalémě otevře vyhlídkovou věž, jejímž autorem je český architekt Martin Rajniš. Během pracovní návštěvy se ministr setká se svojí resortní kolegyní, izraelskou ministryní kultury Miri Regevovou.

Filmovou koprodukční dohodu v pondělí schválila česká vláda. "Koprodukce spočívá ve sdružování finančních prostředků jednotlivých koproducentů, podle výše vkladu se pak dělí i práva k výslednému filmu a samozřejmě také výnosy z jeho užití," uvedl k obsahu dokumentu Herman. Dohoda podle něj stanovuje konkrétní podmínky, při jejichž splnění ze strany koproducentů se obě strany zaváží na svém území uznat film jako film národní. "Je to důležité novum a ukazuje to velmi intenzivní spolupráci mezi našimi zeměmi. Uznání filmu jako národního je také důležité pro filmové a produkční společnosti, aby měly možnost ucházet se o finančních podporu z veřejných finančních zdrojů," doplnil. Dohoda nemá přímé dopady na státní rozpočty, sjednává se na dobu pěti let a měla by být automaticky prodloužena o pět let, pokud ani jedna ze stran nebude chtít její ukončení. Dohodu Herman podepíše ve středu v izraelském parlamentu.