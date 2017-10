Ministerstvo:Do účtenkové loterie se zaregistrovalo 250.000 hráčů

Během prvního týdne se do účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb (EET) zaregistrovalo zhruba 250.000 aktivních hráčů a počet zaregistrovaných účtenek přesáhl milion. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Účtenkovou loterii spustilo MF 1. října. O ceny se bude poprvé losovat 15. listopadu, a to z účtenek vystavených během října a zaregistrovaných nejpozději tři dny před losováním, tedy 12. listopadu.

EET v ČR zatím platí pro hotely a restaurace a maloobchodní a velkoobchodní firmy. Do loterie tak je možné zaregistrovat jen jejich účtenky. Obchodníci v ČR v pracovních dnech v systémech MF denně zaregistrují 13 až 15 milionů účtenek, tedy měsíčně kolem 400 milionů.