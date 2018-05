Ministerstvo: Zubaři chybí nejvíc v Táboře, Bruntále či Rumburku

Zubaři nejvíce chybí například v Táboře, Rumburku, Bruntále a Strakonicích. Ministerstvo zdravotnictví otevření ordinací podpoří dotací na plat sester nebo zubních hygienistek. Žádat mohou až o 1,2 milionu korun za pět let. Ministerstvo rozdělí do konce roku 2021 přes 100 milionů korun. Mapku s rozdělením oblastí podle dostupnosti péče zveřejnilo na webu. Podobný program úřad spustil dříve pro praktické lékaře, zájem ale nebyl příliš velký. Stomatologická komora dlouhodobě tvrdí, že problémem není nedostatek zubařů, ale jejich nerovnoměrné rozmístění. V ČR je nyní asi 8000 zubařů, více než polovina jich je v Praze a krajských městech. Podmínkou pro získání dotace je, aby žadatel do tří let přijal nejméně 1500 pacientů. Alespoň desetina musí být děti a senioři. Musí také doložit, že má smlouvy nejméně se čtyřmi zdravotními pojišťovnami. Ordinovat musí alespoň 35 hodin týdně, otevřeno musí mít každý pracovní den.