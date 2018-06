Ministerstvo zmírnilo návrh snížení dávek na bydlení

Ministerstvo práce zmírnilo své návrhy na citelné snížení dávek na bydlení početným rodinám a obyvatelům ubytoven. Dál ale počítá s menšími částkami a zmenšením okruhu lidí, kteří by měli mít na pomoc nárok. S novelami, které vyvolaly kritiku odborníků, radnic, krajů, odborů i některých politiků, vedení resortu dál počítá a stáhnout je nehodlá. Novinářům to řekla ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová (ANO). Kvůli chystaným změnám dávek na bydlení by se měla příští týden sejít Sněmovna na mimořádné schůzi. Odborníci varují, že by bez střechy nad hlavou mohly skončit stovky lidí a situace dalších tisíců domácností by se mohla výrazně zhoršit. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mají novely mířit na nepoctivé pronajímatele.

V Česku se vyplácejí dvě dávky na bydlení. Na příspěvek nyní dosáhnou lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde v zemi 30 procent. Doplatek získají ti, kteří mají nárok na příspěvek na bydlení. Má jim dorovnat výdaje za byt tak, aby jim zbyla částka na živobytí.