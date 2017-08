Ministerstvo zemědělství připravuje novelu týkající se prodeje zemědělské půdy

Ministerstvo zemědělství připravuje novelu zákona, podle které by měl vlastník půdy 30 dní před jejím prodejem povinnost informovat toho, kdo na ní právě hospodaří. Příští rok by ji chtělo předložit do meziresortního připomínkového řízení, řekl ČTK náměstek ministra zemědělství Jiří Jirsa na agrosalonu Země Živitelka. Bude ale záležet na příštím ministrovi a složení Poslanecké sněmovny po podzimních volbách. Ministerstvo tak reaguje na diskusi o předkupním právu pro zemědělce.

Majitel půdy by měl povinnost zapsat údaj o informování zemědělce do katastru. Podle Jirsy by měl majitel půdy i v rámci normální lidské komunikace nabídnout možnost odkupu například zemědělci po desetiletí hospodařícímu na jeho pozemku. Zemědělci by se tak nemělo stát, že mu nový majitel, o kterém ani prakticky neví, náhle zdraží pacht, případně nájem. Zemědělec by pak měl měsíc na to, aby si sjednal půjčku či jinak sehnal peníze.