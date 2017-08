Ministerstvo zemědělství navrhuje zvýhodněné úvěry pro malé a střední podnikatele na venkově. Mohly by dosáhnout tří milionů korun s ročním odkladem splátek jistiny. Podnikatelé by také mohli získat příspěvek až 15.000 eur (cca 390.000 korun). Úvěry od Českomoravské záruční a rozvojové banky by musely být splacené do sedmi let, píše úřad v materiálu pro vládu. Ministerstvo se tak snaží podpořit podnikání na vysídlujícím se venkově. Výpočet finančního krytí projektu však materiál neobsahuje, což mu jiná ministerstva vytýkají.