Stav Češky zraněné předminulý týden při útoku na turisty v egyptském letovisku Hurgada je kritický. Uvedlo to v tiskovém prohlášení české ministerstvo zdravotnictví. Zdravotní stav ženy, která je hospitalizovaná v jedné z káhirských nemocnic, se v posledních dvou dnech náhle zhoršil. Do Káhiry už v pondělí podle ministerstva odletěl tým českých zdravotníků pod vedením ředitele pražské záchranné služby Petra Koloucha. "V tuto chvíli je bohužel pacientka v kritickém stavu, má maximální možnou léčbu, ale není schopna ani převozu na letiště," citovalo ministerstvo ve svém prohlášení Koloucha. Ten stav hodnotí jako multiorgánové selhání. Uvedl také, že v celém průběhu léčby a podle dostupné dokumentace a informací od vedoucích lékařů nemocnice nebylo nalezeno žádné pochybení.

Šestatřicetiletá Češka byla zraněna 14. července v Hurgadě, kde mladý Egypťan zaútočil nožem na turisty na pláži. Dvě německé turistky zabil a další turistky zranil, mezi nimi ženu z Česka, kterou zasáhl do nohy a do zad. Za zraněnou Češkou odletěla do Káhiry rodina, o níž se rovněž stará tým odborníků.