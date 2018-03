Ministerstvo zdravotnictví chystá reformu psychiatrické péče

Méně lůžek a víc zařízení, do kterých by pacienti docházeli z domova - tak by mělo vypadat pokračování reformy psychiatrické péče. Spolupracuje na ní ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s rezortem práce a sociálních věcí. Nově by tak bylo více zařízení, které by pacienti mohli navštěvovat z domova, a po celém Česku by měla vznikat takzvaná Centra duševního zdraví. Ta budou pomáhat lidem s duševními poruchami, kteří trpí třeba schizofrenií nebo bipolární poruchou. V některých městech centra dokonce fungují už teď - a to v Brně, Přerově nebo v Praze. Postupně mají vznikat i v dalších městech. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl náměstek pro zdravotní péči Roman Prymula.