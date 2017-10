Ministerstvo zahraničí nebude dál využívat systém Visapoint

Systém Visapoint, který slouží pro elektronické podávání žádostí o víza, nebude od úterý dál fungovat. ČTK to řekla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Nově se žádosti budou podávat přímo na konkrétním zastupitelském úřadě, doplnila. Podle kritiků byl systém Visapoint zvlášť v některých zemích často zahlcen a v podstatě nebylo možné se do něj registrovat. Snaha získat volný termín pro podání žádosti na českém zastupitelském úřadě pak vedla řadu lidí k tomu, že za registraci platila překupníkům, kteří se dokázali do systému nabourat.

"MZV se rozhodlo ke změnám v této oblasti s ohledem na několik faktorů, především kvůli ukončení doby platnosti smlouvy s poskytovatelem systému Visapoint," řekla ČTK mluvčí. Zájemci o víza a pobyty na území ČR budou moct své žádosti znovu podávat od 24. listopadu, a to e-mailem, telefonicky nebo osobně na konkrétním zastupitelském úřadě, doplnila Lagronová. Období mezi 31. říjnem a 24. listopadem se využije pro vyřízení již podaných žádostí, dodala.