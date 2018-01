Ministerstvo vnitra nezaznamenalo během voleb žádný větší problém

Ministerstvo vnitra během druhého kola prezidentských voleb neřešilo žádné vážné problémy. Potvrdil to náměstek ministra Petr Mlsna. Podle něj se vyskytlo jen několik lokálních incidentů. „Po logistické stránce nedošlo k žádným závažným problémům, které by narušily průběh voleb. Byly to jednotlivosti, které se odehrály jenom na lokální úrovni, například volební okrsek 22 České Budějovice. Věci se podařilo vyřešit za chodu. Nezaznamenali jsme žádný větší problém,“ řekl Radiožurnálu Mlsna.

Výsledky voleb mohou zpochybnit občané nebo politické strany a podat případnou stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Mají na to lhůtu sedm dnů.