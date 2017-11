Ministerstvo ustoupilo, těžbu zdravých stromů plošně nezakáže

Ministerstvo zemědělství ustoupilo od plošného zákazu těžby zdravých smrků a borovic. Ten měl původně platit od listopadu do konce letošního roku. Vlastníci lesů ale musí odstranit dřevo poničené kůrovcem a větrem do konce března příštího roku. Lesní ochranná služba odhadla, že vichřice, která v minulém týdnu zasáhla ČR, poškodila 2,4 milionu metrů krychlových dřevní hmoty. To jsou zhruba tři miliony vzrostlých stromů a zhruba 15 procent celkové roční těžby dřeva v Česku. Stát zákazem těžby zdravých stromů chtěl uvolnit kapacity firem, které by se tak mohly věnovat zpracování poničeného dřeva. Veřejně protestoval například majitel rozsáhlých lesů na Rychnovsku Jan Kolowrat Krakowský. Označil to za zahájení moderního způsobu vyvlastňování. Úřad uvedl, že zohlednil, že by nemohl kompenzovat škodu způsobenou tím, že by vlastníci nemohli ve svých lesích těžit.