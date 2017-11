Ministerstvo ustoupilo, těžbu zdravých stromů plošně nezakáže

Ministerstvo zemědělství ustoupilo od plošného zákazu těžby zdravých smrků a borovic. Ten měl původně platit od listopadu do konce letošního roku. Vlastníci lesů ale musí odstranit dřevo poničené kůrovcem a větrem do konce března příštího roku.

Za porušení povinnosti odstranit v termínu poničené dřevo bude hrozit pokuta do milionu korun. Výjimku by měli ti, kteří by nemohli dřevo odklidit například po příchodu další vichřice nebo jiným projevům extrémního počasí. Výjimka také platí pro národní parky a jejich ochranná pásma.