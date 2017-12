Ministerstvo prodloužilo lhůtu pro podání nabídek v mýtném tendru

Ministerstvo dopravy prodloužilo uchazečům o miliardovou zakázku na správu dálničního mýta termín pro podání nabídek. Původně měli zájemci nabídky včetně cenové kalkulace úřadu poslat do 11. ledna, nyní je novým termínem 8. březen. Prodloužení si vyžádala změna systému související se zavedením takzvaného jednotného evropského mýtného systému (EETS). ČTK to řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Jednotný systém umožní kamionovým dopravcům projet zpoplatněnou dálniční síť napříč celou Evropou pouze s jednou mýtnou krabičkou, takzvanou palubní jednotkou. Správce tuzemského systému Kapsch jej zavedl letos v září. Za téměř 11 let se z mýtného získalo 87 miliard korun, loni to bylo 9,89 miliardy korun. Náklady na provoz činí zhruba 1,5 miliardy korun ročně.