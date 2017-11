Ministerstvo neví, jak bude příští rok rozdělovat peníze na sport

Ministerstvo školství ještě nerozhodlo, jak se budou rozdělovat státní dotace na sport v roce 2018. Kluby a tělovýchovné jednoty tak netuší, co mají čekat. Jejich zástupci na konferenci o financování českého sportu dali jasně najevo, že jim to vadí. Kritizoval to také předseda Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl. Situace je podle něj nejhorší za patnáct let, co je ve funkci. Na rok 2018 zatím nebyly vyhlášeny programy týkající se financování sportovních svazů a dotace na provoz a údržbu sportovišť. Ostatní programy jsou sice vyhlášeny, ale nebyly v nich vypsány konkrétní výzvy s detailními podmínkami a pokyny, na jejichž základě je teprve možné o dotaci žádat. Porada vedení ministerstva by návrhy programů měla schvalovat 28. listopadu, uvedl náměstek Kovář. Potřeby sportu se v současné době dostávají do rozporu s platnou legislativou. Mimo jiné se vymykají vládním zásadám financování nestátních neziskových organizací, podle nichž je nezbytné dotace čerpat na konkrétní projekty s jasným začátkem a koncem. Sportovní činnost je ale průběžná.

Ministerstvo školství při rozdělování dotací na sport zvýhodňovalo Český olympijský výbor, uvedli na konferenci o financování sportu zástupci České unie sportu. Předseda ČUS Miroslav Jansta tvrdí, že ČOV neprávem dostal mimořádnou dotaci 76 milionů korun mimo dotační programy a měl i jiné výhody. ČOV uvedl, že zmiňovaných 76 milionů korun potřeboval na aktivity spojené s účastí na soutěžích a přípravu olympioniků.