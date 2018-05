Ministerstvo navrhuje zrušit v zákoně e-neschopenky, chce nový projekt

Ministerstvo práce navrhuje prozatím zrušit a ze zákona vyškrtnout elektronické neschopenky, které se měly v Česku používat od ledna 2019. Podle vedení resortu není jejich zavedení v tomto termínu reálné. Vzniknout by měla úplně nová právní úprava tak, aby e-neschopenky začaly fungovat od ledna 2021. Ministerstvo to uvedlo v podkladech k novele, která e-neschopenky ruší. O projektu e-neschopenek by měla ve středu jednat tripartita, která bude diskutovat o návrzích na zrušení karenční doby a výši nemocenské v prvních třech dnech nemoci. Zaměstnavatelé uvedli, že by se případné proplácení náhrad výdělku za první tři dny stonání mělo obnovit až po odstartování e-neschopenek.