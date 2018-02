Ministerstvo navrhlo zvýšení penze v 85 letech i snížení zásluhovosti

Lidem, kteří dosáhnou 85 let, by se od příštího roku mohl automaticky zvýšit důchod o tisícikorunu. Změnit by se mohlo také složení penze, což by se promítlo do valorizace. Podle ministerstva práce by si díky úpravě přilepšili lidé s nízkým důchodem, zásluhovost důchodů by se ale snížila. Resort to uvedl v podkladech k navrhované novele o důchodovém pojištění.

Důchody se zvyšují vždy v lednu, a to o součet poloviny růstu reálných mezd a růstu cen. Současně pevná část penze, která je pro všechny stejná, musí odpovídat devíti procentům průměrné mzdy. Podle novely by to mělo být od příštího roku deset procent. Procentní výměra penze se u každého liší podle odpracovaných let a odvodů. Podle návrhu by nově na její zvýšení tedy připadlo méně. Podle kritiků návrhu se tak dá chystaná změna přirovnat ke zvyšování platů - aby se zvedl tarif všem, sníží se odměny výkonnějším pracovníkům. Na malou zásluhovost penzí v Česku poukazoval už dřív Ústavní soud.