Ministerstvo: Mezi oběťmi hurikánu Irma nejsou Češi

Češi nejsou mezi oběťmi hurikánu Irma, který zasáhl Floridu a Karibik. Na dotaz ČTK to uvedlo ministerstvo zahraničí. Podle informací z českých zastupitelských úřadů v USA a na Kubě se nikdo z českých občanů nedostal do akutní krizové situace. Ministerstvo zahraničí nadále důrazně nedoporučuje cesty do ohrožených oblastí. O českých obětech nemá zprávy ani velvyslanectví v Havaně. Ambasáda i české honorární konzuláty v Orlandu a Miami zaznamenaly v uplynulých dnech desítky telefonátů od českých občanů."Nejčastěji se lidé ptali na situaci na místě, jestli cestovat, nebo necestovat," popsala mluvčí ministerstva Irena Valentová. Na Floridě jsou podle informací ministerstva až tisíce Čechů. Kromě početné krajanské komunity také turisté.