Ministerstvo kultury ocenilo spisovatele Topola i tanečníka Zusku

Spisovatel Jáchym Topol se stal laureátem Státní ceny za literaturu. Porota ocenila zejména jeho román Citlivý člověk, který vydal letos na jaře po osmileté pauze. Státní cenu za překladatelské dílo získala in memoriam anglistka Eva Kondrysová. Její jméno je spojeno především s knihami Agathy Christie, Jane Austenové, Henryho Fieldinga nebo Johna Updika. Kondrysová zemřela letos 17. září. Ceny ministerstva kultury za přínos v kinematografii a audiovizi putovaly k Jaromíru Kallistovi a k Jiřímu Brdečkovi in memoriam. Kallista aktivně prosazoval novelu zákona o kinematografii a několik let byl také členem Rady Státního fondu kinematografie. Brdečka je označován za renesanční osobnost českého filmu, ale také literatury, výtvarného umění a divadla. Jako scenárista pracoval na desítkách filmů, mimo jiné Limonádový Joe, Adéla ještě nevečeřela či Tajemství hradu v Karpatech. Napsal také scénáře k filmům Vynález zkázy nebo Až přijde kocour.

Za mimořádný umělecký přínos pro taneční divadlo včetně působení v čele Baletu Národního divadla se laureátem ceny za přínos v oblasti divadla stal dvojnásobný držitel Ceny Thálie Petr Zuska. Umělecký ředitel festivalu Ostravské dny nové hudby Petr Kotík obdržel ocenění v oblasti hudby za celoživotní skladatelskou činnost a za organizační úsilí, jež přispělo k zařazení české soudobé hudby do světového kontextu. Ve výtvarném umění porota ocenila Jana Solperu za celoživotní uměleckou tvorbu v typografii a za jeho přispění k rozvoji této výtvarné disciplíny prostřednictvím teoretické a pedagogické činnosti. Věra Machoninová, která je mimo jiné spoluautorkou obchodního domu Kotva v Praze, získala cenu za architekturu.