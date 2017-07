Účtenkovou loterii k elektronické evidenci tržeb (EET) spustí ministerstvo financí 1. října. První slosování o ceny se uskuteční 15. listopadu, a to z účtenek vystavených během října. Na dotaz ČTK to sdělilo ministerstvo financí. Ministerstvo si od účtenkové loterie slibuje větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek, a tím zvýšení efektivity EET. Úřad plánuje ročně vyplácet výhry za 65 milionů korun, měsíčně by si soutěžící měli rozdělit zhruba 21.000 výher. Losování bude každý měsíc, a to z účtenek vydaných za předem stanovené období. Zákazník může do účtenkové loterie registrovat v jeden den pouze jednu účtenku od daného obchodníka.