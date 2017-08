Ministerstvo financí přehodnotilo nárůst peněz pro dopravu

Ministerstvo financí navrhlo snížit resortu dopravy původně slíbený nárůst rozpočtu na dopravní stavby o 1,5 miliardy korun. V polovině června ministři dopravy Dan Ťok (za ANO) a financí Ivan Pilný (ANO) oznámili navýšení peněz Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o deset miliard korun nad původně navržených 45 miliard ze státního rozpočtu, nyní to však bude jen 8,5 miliardy korun. Po setkání obou ministrů to řekl Ťok. Se snižováním peněz do resortu dopravy se ministerstvo nicméně nechce smířit a podle Ťoka má ještě příslib dalšího jednání.