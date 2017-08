Ministerstvo financí navrhuje zjednodušit prodej státního majetku

Vláda by již nemusela do budoucna rozhodovat o každém prodeji i drobného státního majetku. Ministerstvo financí navrhuje celý proces urychlit a zjednodušit. Vyplývá to z návrhu novely zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, který poslalo MF k připomínkám. Zároveň ale návrh zachovává možnost, aby o případném prodeji rozhodla vláda sama.

Podle současného znění zákona o přímém prodeji majetku rozhoduje kabinet. Vedle toho je možné státní majetek také prodat ve veřejné soutěži, dražbě nebo bezúplatně převést na obce nebo kraje. V takovém případě rozhodnutí vydává již dnes ministerstvo financí. Ovšem i v tomto případě může vláda požadovat, aby o takovém kroku rozhodla sama.