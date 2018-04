Ministerstvo financí navrhuje, aby celníci mohli vyšetřovat daňové trestné činy

Celníci by mohli v budoucnu vyšetřovat i daňové trestné činy. Navrhuje to ministerstvo financí. Zatím má takovou pravomoc pouze policie. Novelu zákona, která rozšiřuje pravomoci celníků od roku 2021, poslal rezort do připomínkového řízení. Ministerstvo taky chce, aby celníci prověřovali trestních oznámení i u dalších daní - teď to dělají jen u DPH a spotřebních daní. Podle úřadu by nové opatření zjednodušilo, zrychlilo a zefektivnilo trestní řízení. Návrh na rozšíření kompetencí celníků mají politici za nesystémový. Proti se vyslovili nejen zástupci středopravicových stran, ale i ČSSD a KSČM.

Ministerstvo financí přišlo s tímto návrhem už před dvěma lety, tehdy ale nezískalo podporu v Poslanecké sněmovně. Návrh naopak podpořil prezident Miloš Zeman.