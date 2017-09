Ministerstvo dá 30 mil. korun na sledování spodních vod na Frýdlantsku

Ministerstvo životního prostředí dá 30 milionů korun na rozšíření monitoringu spodních vod na Frýdlantsku v souvislosti s obavami ze ztráty zdrojů pitné vody kvůli plánovanému rozšíření těžby uhlí v polském dole Turów nedaleko česko-polské hranice. Peníze by měly zajistit sledování spodních vod do roku 2020, pokračovat by ale mělo až do roku 2044. Novináře o tom v Liberci informoval ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Výsledky poslouží jako podklad pro jednání s polskou stranou o případných opatřeních či kompenzacích.

V oblasti Frýdlantu, Hrádku nad Nisou a Chrastavy už dnes vysychají studně a mizí potoky a s plánovaným rozšířením dolu Turów se to zřejmě ještě zhorší. Vyplývá to ze studie, kterou si nechaly zpracovat vodohospodářské společnosti na české straně. Regionu hrozí, že přijde o zdroje vody. Na řešení akutního nedostatku pitné vody pro 30.000 lidí bude v takovém případě v nejbližších letech třeba miliarda korun, a naplní-li se černé scénáře, stamiliony navíc. Obce ani kraj na to peníze nemají. "Nepřipustíme, aby desítky tisíc lidí přišly o vodu," řekl Brabec. Spolu s ministerstvem zemědělství připravuje další dotační program, z něhož bude možné čerpat peníze na přípravu projektů, které by zajistily v případě potřeby náhradní zásobování vodou.