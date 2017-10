Mimořádný sjezd ČSSD by měl být v dubnu, navrhlo grémium ČSSD

Mimořádný sjezd ČSSD by se měl konat v Hradci Králové 7. dubna, řekl po jednání užšího vedení strany novinářům úřadující šéf sociální demokracie Milan Chovanec. V tento den ČSSD slaví 140. výročí založení. Šéfové ČSSD se ze sídla strany odebrali do Sněmovny na jednání s představiteli hnutí ANO. Podle Chovance grémium řešilo technické věci, ale také taktiku pro jednání. Ministrovi vnitra není cizí názor, že by strana měla být v opozici. Podle volebního lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka volby ukázaly, jaká má vládní soužití s ANO rizika.

Chovanec si není jist, zda by na požadavek straníků bylo možné uspíšit konání mimořádného sjezdu ČSSD tak, aby se konal dřív než v dubnu. Nestihly by se uskutečnit všechny okresní a krajské konference. Zaorálek na výzvy k odstoupení vedení, které rovněž zazněly, reagoval slovy, že v regionech rád složí účty a bude se o volbách a odpovědnosti za ně chtít bavit.