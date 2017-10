Mihola: Bělobrádek dá funkci k dispozici, vyjádří se členové

Pavel Bělobrádek splní předvolební slib a na páteční celostátní konferenci nabídne k dispozici funkci. Novinářům to řekl poslanec a brněnský předseda KDU-ČSL Jiří Mihola. Podle něj to ale neznamená, že Bělobrádek odstoupí. K jeho kroku se naopak vyjádří konference a členové. Nově zvolený poslanec Stanislav Juránek navrhne mimořádný sjezd KDU-ČSL, na kterém by se řešily výsledky voleb.

Lidovci získali ve volbách 5,8 procenta hlasů. Před čtyřmi lety měli podporu 6,88 procenta. Bělobrádek před volbami řekl, že v případě horšího výsledku zváží rezignaci. "Na celostátní konferenci, která je takovým sjezdem předsednictva, nabídne funkci k dispozici. Neznamená to ale, že odstoupí. Zbytek řeknou straníci, nebo on sám," řekl Mihola. "Pan Mihola není můj mluvčí. Počkám si na jednání. Na vzkazy přes média nereflektuji," napsal Bělobrádek ČTK během zasedání vlády.