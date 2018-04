Michal Murín končí v čele Generální inspekce bezpečnostních sborů

Michal Murín na konci dubna skončí ve funkci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a odejde do civilu. Napsal to v prohlášení, které je na webu GIBS. Uvádí v něm, že nechce ohrozit důvěryhodnost instituce, i když necítí, že by se jakkoliv provinil. Murín byl v posledních týdnech ve sporu s premiérem v demisi Andrejem Babišem z hnutí ANO, který ho chtěl dočasně zprostit služby kvůli tomu, že v něj nemá důvěru. V březnu Murín řekl, že Babiš na něj opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Před týdnem pak lékaři Murína hospitalizovali kvůli vyčerpání. Opoziční politici v souvislosti se snahami o odvolání Murína vyjadřují obavy, že se trestně stíhaný premiér v demisi Babiš snaží získat kontorlu nad bezpečnostními sbory včetně GIBS.