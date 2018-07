MfD:Ministr dopravy chce vyměnit vedení Českých drah

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) chce vyměnit vedení Českých drah (ČD). Důvodem jsou spory ohledně postupu při otevírání trhu železniční dopravy jiným firmám. Ministr to řekl deníku Mladá fronta Dnes. O odvolání generálního ředitele a předsedy představenstva ČD Pavla Krtka se mluví od loňského podzimu.

Nový management stát vybere v otevřeném výběrovém řízení, píše iDNES.cz. "Budu chtít, aby dozorčí rada vypsala výběrové řízení na členy představenstva, abychom dostali do vedení Českých drah profesionální management, který přestane říkat, proč to nejde, a který se na liberalizaci bude seriózně připravovat," řekl Ťok deníku. Konkrétně ministr kritizoval skutečnost, že vedení státem vlastněných drah shodilo ze stolu už dříve schválenou dohodu o postupném vypisování soutěží na jednotlivé rychlíkové linky, píše server. Podle vedení ČD plán ministerstva nedostatečně zohledňoval takzvanou síťovost, tedy možnost jednoduchého přestupování při cestě několika spoji. To ale Ťok považuje za uměle vytvořený problém.