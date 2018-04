MfD: Krnáčová nebude na podzim obhajovat post primátorky Prahy

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) nebude v podzimních komunálních volbách obhajovat post v čele Prahy. Uvedl to na základě vyjádření primátorky deník Mladá fronta Dnes (MfD). Krnáčová chce podle deníku s politikou úplně skončit a být řadovou členkou hnutí. Zdůvodnila to tím, že je unavená a chce se více věnovat rodině. Rozhodnutí již oznámila Babišovi. Podle deníku se spekuluje o přesunu Krnáčové na post velvyslankyně v Německu, primátorka to ale popřela.

Opozice Krnáčovou během jejího působení na postu primátorky kritizovala například kvůli výběru právní kanceláře pro spor o nájemné ve Škodově paláci, zpoždění příprav městských stavebních předpisů nebo dlouhodobým sporům v koalici. Krnáčová musela řešit i neshody uvnitř ANO, klub hnutí vyjádřil Krnáčové v roce 2015 nedůvěru. Do sporů se pak vložil Babiš, po jehož zásahu se Krnáčová udržela v primátorské funkci. Krnáčová v rozhovoru pro MfD prohlásila, že ve funkci primátorky Prahy vyřešila největší problémy města. Zároveň ale také uvedla, že si řadu výtek zasloužila. "Domněnka, že primátor něco zařídí, je naprosto lichá," uvedla.