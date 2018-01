MF zveřejnilo závěry OLAF, vyzývá k vynětí z projektů EU

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách tři odstavce závěrů z padesátistránkové zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo. OLAF v závěrech vyzývá k vynětí farmy z projektů dotovaných Evropskou unií. Píše také o nesrovnalostech v projektu Čapího hnízda. Farma je mezi majetkem, který premiér Andrej Babiš (ANO) loni převedl do svěřenského fondu. Ministerstvo závěry ze zprávy OLAF zveřejnilo na základě požadavků, se kterými se na něj obrátili lidé podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nevyhovělo ale žádosti o zveřejnění celé zprávy, protože by to podle jeho názoru mohlo ohrozit trestní řízení kolem financování Čapího hnízda. Přístup ke zprávě OLAF budou mít od pátku členové imunitního výboru Sněmovny, uvedl na twitteru předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Neznamená to podle něj však možnost zprávu zveřejnit.

Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka označil zveřejnění závěrů za nedostatečné, trvá na publikaci celé zprávy OLAF. "MF tímto postupem bohužel jen zvyšuje podezření, že tento projekt není v pořádku!," uvedl. Ministerstvo na základě doporučení Evropské komise vyzvalo k vynětí celkem 44 projektů, které prověřuje OLAF, z evropského financování. Mezi nimi je i Čapí hnízdo. Vyjmutí fakticky podle mluvčího ministerstva financí Michala Žurovce znamená, že na jednotlivé projekty bude pohlíženo jako na národní dotace. Padesátimilionovou dotaci pro vznik Čapího hnízda by tak v konečném důsledku zaplatili čeští daňoví poplatníci. Kvůli dotaci na Čapí hnízdo čelí Babiš spolu s dalšími lidmi obvinění české policie.