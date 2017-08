MF v příštím roce přidá vysokým školám jen 700 milionů

Současný návrh rozpočtu na rok 2018, který ministr financí Ivan Pilný (ANO) musí do konce srpna poslat vládě, počítá s navýšením peněz pro vysoké školy o 700 milionů korun oproti letošnímu rozpočtu. Vyplynulo to z jednání Pilného s předsedou České konference rektorů a rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou. Podle Zimy je však takové navýšení naprosto nedostatečné. Rozpočet vysokých škol se pohybuje od roku 2012 kolem 21 miliard korun. Exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) jim ho chtěla navýšit na zhruba 27 miliard korun, ale ministerstvo financí v květnu navrhlo přidat jen 100 milionů korun.

Pilný řekl, že na další zvýšení rozpočtu pro vysoké školy nemá peníze. Je vázán hranicí deficitu 50 miliard korun, kterou v červnu schválila vláda. Připustil možnost, že by o schodku mohla vláda jednat 4. září. Sám jeho změnu navrhovat nebude, pokud by se o tom rozhodovalo, zdržel by se prý hlasování.