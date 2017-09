MF v návrhu rozpočtu zvýšilo výdaje i příjmy, schodek zůstal

Ministerstvo financí ve srovnání s červnovým návrhem zvýšilo v aktuálním návrhu státního rozpočtu na příští rok celkové výdaje a příjmy, a to o 10,2 miliardy korun. Důvodem zvýšení je především lepší odhad daňových příjmů. Proti červnovému návrhu by měly být o deset miliard korun vyšší. Plánovaný schodek zůstal na 50 miliardách korun. Vláda začne o rozpočtu jednat zřejmě v týdnu od 11. září, do konce měsíce jej musí schválit a předat do Poslanecké sněmovny. V pondělí 4. září bude o návrhu jednat koaliční rada.