MF pravděpodobně Čapí hnízdo z financování EU vyjme

Ministerstvo financí velmi pravděpodobně rozhodne i přes nesouhlas výboru regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy o vyjmutí Čapího hnízda z evropského financování. Podle úřadu je to z hlediska rozpočtu nejlepší řešení, jinak by ČR hrozilo krácení už přidělených peněz. Ministerstvo to uvedlo na dotaz ČTK. ROP Střední Čechy dnes neschválil vynětí farmy Čapí hnízdo z evropského financování. Orgán, v němž má většinu středočeská opozice za TOP 09, STAN a ODS, tak nevyhověl doporučení ministerstva financí i Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Podle opozice by se v opačném případě kauza přenesla na národní úroveň a mohla být zametena pod koberec. Členové výboru za ANO s tím nesouhlasili, podle nich mělo jít o technické uzavření programu.