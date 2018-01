MF chce do konce února předložit vládě novelu zákona o EET

Do konce února by měla vláda projednat novelu zákona o elektronické evidenci tržeb (EET). Bude řešit výjimky pro podnikatele. V pořadu České televize to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ústavní soud v prosinci svým rozhodnutím odložil třetí a čtvrtou vlnu EET od března, respektive června 2018 kvůli nejasným dopadům na různé skupiny povinných subjektů.

Ministryně se chce příští týden setkat se zástupci podnikatelských svazů a komor a prodiskutovat s nimi i varianty výjimek z EET pro nejmenší podnikatele. První varianta podle Schillerové počítá s osvobozením od EET pro plátce paušální daně, kteří nedosahují určitého obratu. Ve hře je částka 250.000 až 500.000 korun ročně. Druhá varianta uvažuje o osvobození od EET do určité úrovně příjmů a třetí uvažuje o tom, že by podnikatelé do určité úrovně příjmů nepodléhali EET, ale vykazovali tržby jen papírově.