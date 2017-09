Mezi vědci oceněnými za základní výzkum jsou tři ženy

Grantová agentura (GA ČR) ocenila pět českých vědců, kteří v loňském roce vedli nejlepší projekty podpořené v minulosti agenturou. Ocenění vědcům předala předsedkyně GA ČR Alice Valkárová. Ceny předsedkyně jdou tentokrát napříč obory, mezi laureáty je informatik, biochemička, astronomka, archeoložka a hydrobiolog. Michaela Rumlová z Vysoké školy chemicko-technologické se zabývá retrovirovými částicemi HIV. Vedla výzkum, který by v budoucnu mohl umožnit lepší léčbu lidí infikovaných virem HIV. Kdyby se podařilo vytvořit látku, která by viru znemožnila buňku opustit, infekce HIV by se nemohla v těle šířit. Další oceněná vědkyně Ivana Orlitová z Astronomického ústavu Akademie věd (AV ČR) studuje ranou fázi vývoje vesmíru. Pro svá zkoumání mohla využívat i Hubbleův dalekohled, který je umístěn na oběžné dráze Země. Už to je velký úspěch, o přidělování pozorovacího času na teleskopu rozhoduje mezinárodní vědecká porota. Dostane se jen na deset až 20 procent zájemců. Tým Orlitové zkoumá pět trpasličích galaxií zvaných "zelené hrášky", ve kterých se odehrávají stejné procesy jako na počátku vesmíru. Archeoložku Gabrielu Blažkovou ocenila předsedkyně agentury za výzkum života a technologií výroby v renesanci.

Tým laureáta Lukáše Sekaniny z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně navrhuje elektronické obvody tak, že se inspiruje principy z biologické evoluce - mutací a křížením. Výsledkem jsou energeticky úspornější přístroje. "Náš budoucí výzkum bude směřovat k využití navržených metod pro realizaci umělé inteligence přímo na čipu", uvedl Sekanina. Hydrobiolog Jiří Kopáček z Biologického centra AV ČR dostal cenu za svůj výzkum o samoozdravné síle přírody. Vedl pětiletý projekt, který zkoumal dopady kůrovcové kalamity na lesní ekosystém. Se svým týmem došel k závěru, že bezzásahovost je nejefektivnějším řešením pro regeneraci lesa.