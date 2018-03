Mezi chráněná označení by se mohl dostat česnek i řepkový olej

Potravinářská komora ČR by uvítala, kdyby se mezi evropská chráněná zeměpisná označení dostaly nové produkty - český mák, český česnek a český řepkový olej. Největší šanci má český mák, kde je již podána žádost k Evropské komisi, do dvou let by mělo být rozhodnuto, řekl na tiskové konferenci ředitel pro programování a strategii komory Miroslav Koberna.

Naposledy se mezi evropsky chráněné značky zařadila po šesti letech od podání žádosti Pražská šunka. Žádost se u komise projednávala přibližně šest let. ČR tak má v tomto seznamu pátou potravinu, kromě šunky třeba jihočeskou nivu nebo olomoucké tvarůžky.