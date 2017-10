Metrostav získal miliardovou zakázku na stavbu mostu v Norsku

Stavební společnost Metrostav postaví v Norsku most přes jeden z fjordů. Zakázka má hodnotu 2,2 miliardy korun, na českou společnost připadá 1,5 miliardy. Zbytek získá norský partner Bertelsen and Garspestad (BG). Stavět se začne na jaře, informuje server E15. "Na jaře příštího roku zde začneme stavět 730 metrů dlouhý most přes fjord," Součástí zakázky je i říkilometrový tunel. Metrostav projekty v zahraničí nahrazuje nedostatek projektů na českém trhu. V Norsku jde o jeho čtvrtý projekt. V současnosti staví například v odlehlé části Islandu mezi dvěma fjordy šestikilometrový tunel, most a osm kilometrů silnice. Firma získala také zakázku na stavbu nového depa metra a podzemní lanovky v Istanbulu.