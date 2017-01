Zprávy Meteorologové znovu vyhlásili na Třinecku signál regulace

26-01-2017 09:20 | Martina Bílá

Meteorologové v noci opět vyhlásili na Třinecku signál regulace, který dále platí i na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Ráno pak ve zbytku kraje, kde nebyla v platnosti regulace, vyhlásili smogovou situaci. Navíc hrozí, že i na těchto zbývajících územích bude v krátké době vyhlášena regulace. Důvodem jsou zhoršené rozptylové podmínky. ČTK o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Regulace na Třinecku platila už minulý týden, odvolána byla v noci na sobotu.

Počasí 26-01-2017 09:22 | Martina Bílá Zataženo nízkou oblačností. Zpočátku ojediněle, postupně místy jasno nebo skoro jasno. Teploty -4 až 0 °C.

PwC: Na 82 procent šéfů českých firem věří v letošní růst tržeb 26-01-2017 09:21 | Martina Bílá Šéfové českých firem očekávají další úspěšný rok. Celkem 82 procent z nich věří, že jim letos porostou tržby. Největší růstovou příležitostí budou inovace. Největší hrozbu naopak představuje nedostatek lidí a přílišná regulace. Vyplývá to z osmého ročníku průzkumu názorů generálních ředitelů, který mezi 114 šéfy významných firem působících na českém trhu uskutečnila poradenská společnost PwC ČR. Největší růstové příležitosti pro letošní rok vidí čeští generální ředitelé ve vývoji nového výrobku či služby (27 procent). Uvědomují si, že musí držet krok s nejnovějšími trendy, a proto ani rychlost technologických změn nevnímají jako hrozbu pro svůj byznys. Více než polovina dotázaných se těchto změn vůbec nebojí.

Sport 26-01-2017 09:21 | Martina Bílá Sportovní dvojice Anna Dušková, Martin Bidař vstoupí na krasobruslařském mistrovství Evropy v Ostravě do dnešních volných jízd ze sedmého místa po krátkém programu. Úřadující juniorští mistři světa budou při premiéře na vrcholné seniorské akci bojovat o udržení pozice.

Od zvolení Miloše Zemana českým prezidentem uplynou čtyři roky 26-01-2017 09:20 | Martina Bílá Před čtyřmi lety byl prezidentem České republiky zvolen Miloš Zeman. V první přímé volbě hlavy státu porazil tehdejšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Pětileté funkční období Zemanovi vyprší příští rok na jaře. Letos v březnu podle svých předchozích vyjádření oznámí, zda se bude o nejvyšší ústavní post ucházet znovu.

Důchody se budou každoročně zvyšovat možná víc než nyní 25-01-2017 16:32 | Zdeňka Kuchyňová Důchody se budou každoročně zvyšovat možná víc než nyní. Místo valorizace o třetinu růstu reálných mezd a o růst cen by se penze měly zvedat o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři. Na návrh vládní ČSSD to doporučil Sněmovně schválit sociální výbor, členové za hnutí ANO byli proti. Úprava, jak ji navrhla už dřív důchodová komise, by se mohla dostat do důchodové novely o stanovení věkové hranice pro odchod do penze na 65 let.

Sobotka: ČR by se mohla připojit k žalobě proti mýtnému v Německu 25-01-2017 16:31 | Zdeňka Kuchyňová Česká vláda považuje chystané zavedení mýtného na německých dálnicích za nestandardní a neférové k občanům ostatních států Evropské unie, uvedl v tiskové zprávě premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Pokud analýzy označí opatření za diskriminační, mohla by se Česká republika přidat k chystané rakouské žalobě k Soudnímu dvoru Evropské unie. Zavedení mýtného pro osobní vozy od roku 2018 nebo 2019 schválila německá vláda. Sobotka uvedl, že návrh není fér pro ostatní státy, protože umožní Němcům získat zpět zaplacené mýto formou slevy na dani. "Poplatky by tak fakticky zaplatili pouze cizinci. Cílem naší vlády je v této věci chránit práva českých občanů i podnikatelů. V EU musí nadále platit spravedlivá a rovnocenná pravidla pro všechny státy i občany," uvedl Sobotka. Ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) Sobotka požádá, aby vypracoval analýzu ke vzniklé situaci.

Lidovky.cz: Faltýnek odešel z vedení Agrofertu 25-01-2017 16:26 | Zdeňka Kuchyňová Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek odešel z vedení Agrofertu. Řekl to serveru Lidovky.cz. Své rozhodnutí spojuje s tím, že se předseda ANO a majitel Agrofertu Andrej Babiš holdingu chystá zbavit kvůli zákonu o střetu zájmů. Faltýnek uvedl, že mu přijde logické odejít z Agrofertu, když Babiš už nebude jeho akcionářem. Babiš hodlá holding převést do svěřenského fondu.

Neziskové organizace: Některé země EU ztěžují možnost žádat o azyl 25-01-2017 15:09 | Zdeňka Kuchyňová Některé země ze středu a východu EU ztěžují uprchlíkům možnost požádat na svém území o azyl. Přístup k ochraně zkomplikovaly zvýšené kontroly, postup policie i výstavba zábran na hranicích. Uvádí to zpráva s názvem Vyhozeni ze dveří, která popisuje přístup běženců k ochraně v Česku, Maďarsku, Polsku, Slovinsku a Bulharsku. Na tiskové konferenci v Praze ji představili zástupci neziskových organizací z několika států. Česká cizinecká policie se ohradila proti tomu, že by ztěžovala či mařila snahu cizinců žádat v ČR o azyl. Označila to za nesmysl. Mluvčí Kateřina Rendlová uvedla, že odepření vstupu je zákonný prostředek. Loni ho policie využila u 369 lidí s padělanými doklady, bez víz či jiných povolení, o azyl nežádali. Nejčastěji to byli lidé z Ázerbájdžánu, Iráku, Ruska a Gruzie, upřesnila Rendlová.



Pracovníci české Organizace pro pomoc uprchlíkům sledovali situaci na pražském letišti, v jehož budově je přijímací centrum pro uprchlíky. "Překážky, které jsme viděli, mají dva scénáře. První se týká lidí, kteří přiletí bez platných dokladů, druhé těch, co mají víza a pasy v pořádku," uvedla Franková. Popsala případ mladíka ze Srí Lanky. I když při kontrole stále anglicky opakoval slovo "uprchlík", bez řádných dokumentů skončil v cele a musel se vrátit do vlasti, přestože byl obětí mučení. Jako druhý příklad zmínila případ dvojice jezídů a jejich čtyř dětí. Rodina přijela s platnými vízy, která získala v Irbílu. Byla zadržena. Personál ji chtěl vrátit zpět. Organizace žádají zavedení monitoringu postupu na hranicích.