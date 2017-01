29-01-2017 09:05 | Martina Bílá

Meteorologové v neděli ráno odvolali smogovou situaci v Olomouckém kraji, která trvala od minulého čtvrtka. Množství prachu v ovzduší výrazně kleslo a jeho průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace se přiblížily povolenému limitu 50 mikrogramů na metr krychlový. ČTK to sdělil Český hydrometeorologický ústav.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Bankovní rada České národní banky na měnovém zasedání ve čtvrtek 2. února nechá sazby na minimech a oznámí pokračování devizových intervencí. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených ČTK. Centrální banka ve čtvrtek zveřejní i novou makroekonomickou prognózu, ve které ekonomové očekávají zohlednění výrazného růstu inflace koncem loňského roku. To by podle nich mohlo vést k rychlejšímu konci intervencí. Bankovní rada před Vánocemi zopakovala, že jako pravděpodobný termín ukončení režimu devizových intervencí vidí polovinu roku 2017.